Что или кто является лишним в ряду? Лишнее слово подчеркните. 10 2.1 Ликвидация или ограничение роли сословного представительства; неограниченная власть верховного правителя; наличие сословного самоуправления; высокая степен...

История

Что или кто является лишним в ряду? Лишнее слово подчеркните. 10 2.1 Ликвидация или ограничение роли сословного представительства; неограниченная власть верховного правителя; наличие сословного самоуправления; высокая степень централизации власти. 2.2 2.3 Н.Г. Чернышевский; А.С. Хомяков; А.И. Герцен; Д.И. Писарев. 2.4 «Кровавое воскресенье»; отречение Николая II от престола; Октябрьская всероссийская политическая стачка; Декабрьское вооруженное восстание в Москве. 2.5 Ф. Шаляпин; А. Нежданова; Л. Собинов; М Петипа.

Автор: Гость