Какие есть произведения Гайдна помогите пожалуйста! !!!!!!!!!!!! очень надо

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Бандитское гнездо: Рассказ (1927) Берись за оружие, комсомольское племя!: Текст выступления по радио (1941) Бумбараш (Талисман): Повесть (1936) Василий Крюков: Маленький рассказ (1939) В дни поражений и побед: Повесть (1923-1924) В добрый путь!: Обращение к советским школьникам (1941) Военная тайна: Повесть (1934) Война и дети: Фронтовой очерк (1941) Гибель 4-й роты: Рассказ (1927) Голубая чашка: Рассказ (1935) Горячий камень: Сказка (1941) Дальние страны: Повесть (1931) Дым в лесу: Рассказ (1939) Жизнь ни во что (Лбовщина): Повесть (1925-1926) Клятва Тимура: Киносценарий (1941) Комендант снежной крепости: Киноповесть (1940) Конец Левки Демченко: Рассказ (1927) Левка Демченко: Рассказ (1927) Лесные братья (Давыдовщина) (1927) Маруся: Маленький рассказ (1940) Метатели копий (1932) Мост: Фронтовой очерк (1941) Мысли о бюрократизме (1926) На графских развалинах: Повесть (1929) Ночь в карауле: Рассказ (1927) Обыкновенная биография: Главы из повести (1931) Перебежчики: Рассказ (1927) Поход: Маленький рассказ (1940) Профсоюзные испанцы XIV века (1929) Прохожий: Пьеса в 2-х картинах (1939) Проклятая дочь (1926) Пулеметная пурга (1926-1927) Пусть светит: Рассказ (1933) Пути-дороги (1926) Р.В.С.: Повесть (1925-1934) Ракеты и гранаты: Фронтовой очерк (1941) Распущенность: Рассказ (1927) Ребята!: Обращение к тимуровцам Киева и всей Украины (1941) Реввоенсовет: Повесть (1926) Рыцари неприступных гор (Всадники неприступных гор) (1926-1927) "Сережа, выдай…" (1932) Сережка Чубатов: Рассказ (1927) Синие звезды: Повесть (1934) Сказка о бедном старике и гордом бухгалтере: Сказка (1926) Совесть: Маленький рассказ (1940) Советская площадь: Маленький рассказ (1940) Судьба барабанщика: Повесть (1938) Табель о рангах (1929) Тайна горы (1926) Тимур и его команда: Повесть (1940) 300 робинзонов (1932) У переднего края: Фронтовой очерк (1941) У переправы: Фронтовой очерк (1941) Угловой дом (1925) Четвертый блиндаж: Рассказ (1931) Чук и Гек: Рассказ (1939) Школа: Повесть (1929) Шумит Мудьюга (1930)