Проект в котором несколько человек готовят рассказ о баснописцах,несколько учеников показывают инсценировки басен.оценивают работу и тех и других, подводят итог изучения темы " Русские басни"

Литература

Проект в котором несколько человек готовят рассказ о баснописцах,несколько учеников показывают инсценировки басен.оценивают работу и тех и других, подводят итог изучения темы " Русские басни"

Автор: Гость