Проект в котором несколько человек готовят рассказ о баснописцах,несколько учеников показывают инсценировки басен.оценивают работу и тех и других, подводят итог изучения темы " Русские басни"

Литература
Проект в котором несколько человек готовят рассказ о баснописцах,несколько учеников показывают инсценировки басен.оценивают работу и тех и других, подводят итог изучения темы " Русские басни"
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Привет) как дела? что делаеш?
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