Разобрать слова по составу позвонила,преподнесла,подъезд,подорожник.↔

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Разобрать слова по составу позвонила,преподнесла,подъезд,подорожник.↔
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По приставка звон корень и и л суффексы а окончание про и под суф. нес корень л суффикс а окон.под прист. езд корень по прист. дорож корень ник суффикс
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