Одна третья в минус первой степени минус два в минус четвёртой степени разделить ??а два в минус шестой
Математика
Одна третья в минус первой степени минус два в минус четвёртой степени разделить ??а два в минус шестой
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Гость:
См фото, если что не понятно, спрашивайж)
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