Одна третья в минус первой степени минус два в минус четвёртой степени разделить ??а два в минус шестой

Математика
Одна третья в минус первой степени минус два в минус четвёртой степени разделить ??а два в минус шестой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
См фото, если что не понятно, спрашивайж)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
СТРУКТУРНАЯ фомула этиловый спирт салициловой кислоты
Ответить
Русский язык
Назовите свойствие жидкостей
Ответить
Английский язык
Помогите ответте на вопросы!
Ответить
История
Что или кто является лишним в ряду? Лишнее слово подчеркните. 10 2.1 Ликвидация или ограничение роли сословного представительства; неограниче...
Ответить
Русский язык
Разобрать слова по составу позвонила,преподнесла,подъезд,подорожник.↔
Ответить