Пожалуйста помогите!! Срочно! с данными словами составьте предложения и выделите ??рамматическую основу: странствие, ланиты, сведения, быстро, ответ, информация, крестьянин, таблица, космос, шанежки, кочет, молекула. Прошу помо...

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Пожалуйста помогите!! Срочно! с данными словами составьте предложения и выделите ??рамматическую основу: странствие, ланиты, сведения, быстро, ответ, информация, крестьянин, таблица, космос, шанежки, кочет, молекула. Прошу помогите!

Автор: Гость