Пожалуйста помогите!! Срочно! с данными словами составьте предложения и выделите ??рамматическую основу: странствие, ланиты, сведения, быстро, ответ, информация, крестьянин, таблица, космос, шанежки, кочет, молекула. Прошу помо...
Русский язык
Пожалуйста помогите!! Срочно! с данными словами составьте предложения и выделите ??рамматическую основу: странствие, ланиты, сведения, быстро, ответ, информация, крестьянин, таблица, космос, шанежки, кочет, молекула. Прошу помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Информация о странствие быстро разлетелась по городу
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