Составьте из двух простых предложений сложносочинённые , используя союзы и , тоже , да , а , то .... то . Поставьте там, где необходимо , знаки препинания . 1. Гроза по...крадывались и грозила всё (к) верху дном перевернуть ...
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Составьте из двух простых предложений сложносочинённые , используя союзы и , тоже , да , а , то .... то . Поставьте там, где необходимо , знаки препинания . 1. Гроза по...крадывались и грозила всё (к) верху дном перевернуть в(низу) . Чья (то) удивительная сила рассе...ла и отвела грозу. 2. Смолкли птицы. С Мокрых камней уже (не) сходил хрустальный ледок. 3. Дочь училась дома и р..сла хорошо. Мальчик учился (не) дурно . 4. Только иволги кричат. Кукушки (на) перебой отсчитывают кому-то (не) прожитые годы. 5. Все быстрее встаёт туман с лугом и серебрится в солнечном луче. За ним поднимаются с земли кусты. 6. В душном воздухе разд..вались удары кирок о камень . Заунывно пели колёса тачек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Гроза подкрадывалась и грозила всё кверху дном перевернуть внизу, но чья-то удивительная сила рассеяла и отвела грозу. 2. Смолкли птицы, и с мокрых камней уже не сходил хрустальный ледок. 3. Дочь училась и росла дома хорошо, и мальчик учился недурно. 4 . Только иволги кричат да кукушки наперебой отсчитывают кому-то непрожитые годы. 5. Всё быстрее встаёт туман с лугом и серебрится в солнечном луче, и за ним поднимаются с земли кусты. 6 . В душном воздухе то раздавались удары кирок о камень, то заунывно пели колёса тачек.
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