Составьте из двух простых предложений сложносочинённые , используя союзы и , тоже , да , а , то .... то . Поставьте там, где необходимо , знаки препинания . 1. Гроза по...крадывались и грозила всё (к) верху дном перевернуть ...

Русский язык

Составьте из двух простых предложений сложносочинённые , используя союзы и , тоже , да , а , то .... то . Поставьте там, где необходимо , знаки препинания . 1. Гроза по...крадывались и грозила всё (к) верху дном перевернуть в(низу) . Чья (то) удивительная сила рассе...ла и отвела грозу. 2. Смолкли птицы. С Мокрых камней уже (не) сходил хрустальный ледок. 3. Дочь училась дома и р..сла хорошо. Мальчик учился (не) дурно . 4. Только иволги кричат. Кукушки (на) перебой отсчитывают кому-то (не) прожитые годы. 5. Все быстрее встаёт туман с лугом и серебрится в солнечном луче. За ним поднимаются с земли кусты. 6. В душном воздухе разд..вались удары кирок о камень . Заунывно пели колёса тачек.

Автор: Гость