Какое строение имеет клетка простейших.И почему она является самостоятельным организмов
Биология
Какое строение имеет клетка простейших.И почему она является самостоятельным организмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Организм простейших состоит из одной клетки, там проходят все процессы
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