Какое строение имеет клетка простейших.И почему она является самостоятельным организмов

Биология
Какое строение имеет клетка простейших.И почему она является самостоятельным организмов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Организм простейших состоит из одной клетки, там проходят все процессы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Участок прямоугольной формы, длина которого 160м, ширина 90м, обменяли на участок ра??ной площади. Длина второго участка на 40м больше длинны перво...
Ответить
Английский язык
Read the story and answer: What do Beth and Timothy do together? Помогите с переводом и что тут сделать надо?
Ответить
Русский язык
Составьте из двух простых предложений сложносочинённые , используя союзы и , тоже , да , а , то .... то . Поставьте там, где необходимо , знаки пре...
Ответить
Русский язык
Сжатое изложение 6 класс.Там ещё на другой странице
Ответить
Қазақ тiлi
Сойлем курап бериниздерш жети сегиз созден туратин
Ответить