Участок прямоугольной формы, длина которого 160м, ширина 90м, обменяли на участок ра??ной площади. Длина второго участка на 40м больше длинны первого участка. Найдите ширину второго участка

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Длина 1 = 160м Ширина 1 = 90м Длина 2 = на 40 больше длины 1 Ширина 2 - ? Площадь 1 = Площадь 2 Для начала узнаем площадь участка: 160*90=14400м² Далее узнаем длину 2 участка: 160+40=200м И выразим ширину второго участка через площадь и длину второго: 14400/200=72м Ответ: 72 метра