Участок прямоугольной формы, длина которого 160м, ширина 90м, обменяли на участок ра??ной площади. Длина второго участка на 40м больше длинны первого участка. Найдите ширину второго участка
Математика
Участок прямоугольной формы, длина которого 160м, ширина 90м, обменяли на участок ра??ной площади. Длина второго участка на 40м больше длинны первого участка. Найдите ширину второго участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина 1 = 160м Ширина 1 = 90м Длина 2 = на 40 больше длины 1 Ширина 2 - ? Площадь 1 = Площадь 2 Для начала узнаем площадь участка: 160*90=14400м² Далее узнаем длину 2 участка: 160+40=200м И выразим ширину второго участка через площадь и длину второго: 14400/200=72м Ответ: 72 метра
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