Объясните, почему предложение Заказ доставлен Ивановым можно понимать по-разному
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Объясните, почему предложение Заказ доставлен Ивановым можно понимать по-разному
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заказ доставлен(кому?)Ивановым Заказ доставлен (кем?)Ивановым.
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