Моряками використовується позасистемна одиниця довжини що називається футом. ві??омо що фут=304.8мм. оцініть відстань між кілем судна і морським дном. що згадується у виразі 7футів під кілем
Физика
Моряками використовується позасистемна одиниця довжини що називається футом. ві??омо що фут=304.8мм. оцініть відстань між кілем судна і морським дном. що згадується у виразі 7футів під кілем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём футы под килем : 304.8*7=2133.6мм или 2м13см
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