Моряками використовується позасистемна одиниця довжини що називається футом. ві??омо що фут=304.8мм. оцініть відстань між кілем судна і морським дном. що згадується у виразі 7футів під кілем

Физика
Моряками використовується позасистемна одиниця довжини що називається футом. ві??омо що фут=304.8мм. оцініть відстань між кілем судна і морським дном. що згадується у виразі 7футів під кілем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём футы под килем : 304.8*7=2133.6мм  или 2м13см
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