Прошу помочь, 20 словосочетаний на тему правописание корней

Гость: Гость:

Развивающегося языка, колыхающиеся флаги, вставивший буквы, гонящийся за славой, пишущий ученик, сделавший задание, увидевший зарю, любящий семью, считающийся поэтом, обозначающий лицо, ненавидящий врагов, зависящий от мамы, работающий на хозяина, бегающий по кругу, выискивающий недостатки, борющийся со злом, отдыхающие на курорте, приехавший из Москвы, встретившиеся утром, знающий его.