Назовите овощи на английском языке начинающиеся с буквы a.

Английский язык
Назовите овощи на английском языке начинающиеся с буквы a.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Artichoke- перевод Артишок Думаю что это единственный овощ начинающий с "a" на английском
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