Назовите овощи на английском языке начинающиеся с буквы a.
Английский язык
Назовите овощи на английском языке начинающиеся с буквы a.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Artichoke- перевод Артишок Думаю что это единственный овощ начинающий с "a" на английском
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ширина прямоугольника 8см, а его длина составляет 150% от его ширины. Найдите периме??р и площадь прямоугольника.
Математика
Русский язык
Физика
Моряками використовується позасистемна одиниця довжини що називається футом. ві??омо що фут=304.8мм. оцініть відстань між кілем судна і морським дн...