Ширина прямоугольника 8см, а его длина составляет 150% от его ширины. Найдите периме??р и площадь прямоугольника.

Математика

Ширина прямоугольника 8см, а его длина составляет 150% от его ширины. Найдите периме??р и площадь прямоугольника.

Автор: Гость