Ширина прямоугольника 8см, а его длина составляет 150% от его ширины. Найдите периме??р и площадь прямоугольника.

Математика
Ширина прямоугольника 8см, а его длина составляет 150% от его ширины. Найдите периме??р и площадь прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 см это  100% ?  это 150%, ?=8*150:100=12 см длина 12*8=96 см в квадрате площадь прямоугольника (12+8)*2=40 см периметр Ответ: 40 сантиметров периметр
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