Расставьте знаки препинания. сама же простакова безграмотная и необразованная дама
Русский язык
Расставьте знаки препинания. сама же простакова безграмотная и необразованная дама
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После прастакова запятая
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