Биологические и социальные черты подростка. Таблицу составить надо по общетаознанию. Помогите пжлста!!

Обществознание
Биологические и социальные черты подростка. Таблицу составить надо по общетаознанию. Помогите пжлста!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Биологически- это потребность в еде, тепле,размножении жилье,  Социальные черты это потребность в общении,обучении саморазвитие.. Перестройка организма подростка. ...  Это объясняется тем, что  черты взросления ярче всего проявляются у  подростка в изменении его телесного. Социальные черты подростка с девиантным типом поведения. о облика.
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