У неизвестному числу прибавили 10, затем отняли 4 и увеличили в 100 раз. Найди неизвестное число.

Математика
У неизвестному числу прибавили 10, затем отняли 4 и увеличили в 100 раз. Найди неизвестное число.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть неизвестное число - а, тогда получается уравнение 9(а+10-4)*100, что равно (а+6)*100, что равно 100а+600
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