У неизвестному числу прибавили 10, затем отняли 4 и увеличили в 100 раз. Найди неизвестное число.

Математика

У неизвестному числу прибавили 10, затем отняли 4 и увеличили в 100 раз. Найди неизвестное число.

Автор: Гость