Помогите с анг мови плиз

Английский язык
Помогите с анг мови плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.f  2.h  3.g  4.c  5.d  6.b  7.a  8.e  9.i  10.j
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Андрей идёт от дома до станции метро через восемь минут после выхода ему остается пройти 507 м через 12 минут 240 м.сколько минут занимает у Андрея...
Ответить
Обществознание
Биологические и социальные черты подростка. Таблицу составить надо по общетаознанию. Помогите пжлста!!
Ответить
Английский язык
Помогитееееее пожалуйста.
Ответить
Английский язык
Write the sentences using the full form of the verbs. 1. He's got a book. He has got a book. 2. I'm a girl. ............ . 3. We're griends. .........
Ответить
Английский язык
Прошу помогите(6,7)!!!!!!!
Ответить