Предложение с однокоренным словом гроза

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Предложение с однокоренным словом гроза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На крыше дома стоял грозоотвод.
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