Обозначение падеж имён существительных
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Обозначение падеж имён существительных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п (кто? что?) Р.п (нет кого? чего?) Д.п ( дать кому? чему?) В.п ( вижу кого? что?) Т.п ( горжусь, любуюсь кем? чем?) П.п ( говорю о ком? о чём?) Падеж - форма изменения склоняемого слова в зависимости от его грамматического значения в предложении.
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