Обозначение падеж имён существительных

Гость: Гость:

И.п (кто? что?) Р.п (нет кого? чего?) Д.п ( дать кому? чему?) В.п ( вижу кого? что?) Т.п ( горжусь, любуюсь кем? чем?) П.п ( говорю о ком? о чём?) Падеж - форма изменения склоняемого слова в зависимости от его грамматического значения в предложении.