Орнекты ыкшамданжар 12×а×5×2

Математика
Орнекты ыкшамданжар 12×а×5×2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12хАх5х2=19а Как я поняла,вам нужно упростить уравнение ?
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