Забыл, нужна помочь __:__=_ ( ост _ ) Делимое : делитель = Неполное частное ( остаток ) как найти Делитель????!!!!
Математика
Забыл, нужна помочь __:__=_ ( ост _ ) Делимое : делитель = Неполное частное ( остаток ) как найти Делитель????!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10:3=3(ост1) вроде так
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