Сколько керосина необходима сжечь в примусе, чтобы растопить 0.5кг льда находящегося в алюминиевой кастрюле массой 1.5кг при температуре -10С?КПД примуса считать равным 20%
Физика
Сколько керосина необходима сжечь в примусе, чтобы растопить 0.5кг льда находящегося в алюминиевой кастрюле массой 1.5кг при температуре -10С?КПД примуса считать равным 20%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выразим m3 m3=(4200*0.8*(318-293)+920*1.5*(318-293))/(4200(373-318)=118500/231000=0.513 кг
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