Сколько керосина необходима сжечь в примусе, чтобы растопить 0.5кг льда находящегося в алюминиевой кастрюле массой 1.5кг при температуре -10С?КПД примуса считать равным 20%

Физика

Сколько керосина необходима сжечь в примусе, чтобы растопить 0.5кг льда находящегося в алюминиевой кастрюле массой 1.5кг при температуре -10С?КПД примуса считать равным 20%

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