Лыжник спускаясь с горы проходит 50м за 5с . спустившийсь с горы и продолжая двигаться он до полной остановки проходит ещё 30м за 15с. найдите среднюю скорость лыжника за всё время дижения. помогите плиииииз
Физика
Лыжник спускаясь с горы проходит 50м за 5с . спустившийсь с горы и продолжая двигаться он до полной остановки проходит ещё 30м за 15с. найдите среднюю скорость лыжника за всё время дижения. помогите плиииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 + 30 ----------- 15+ 5
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