Лыжник спускаясь с горы проходит 50м за 5с . спустившийсь с горы и продолжая двигаться он до полной остановки проходит ещё 30м за 15с. найдите среднюю скорость лыжника за всё время дижения. помогите плиииииз

Физика

Лыжник спускаясь с горы проходит 50м за 5с . спустившийсь с горы и продолжая двигаться он до полной остановки проходит ещё 30м за 15с. найдите среднюю скорость лыжника за всё время дижения. помогите плиииииз

Автор: Гость