Помогите пожалуйста,ОЧЕНЬ срочно!(знак равно вместо стрелочки) напишите уравнен??я реакций ,с помощью которых можно осуществить следующие превращения: Ca= CaO =Ca(OH)2 =CaCl2=Ca3(PO4)2
Химия
Помогите пожалуйста,ОЧЕНЬ срочно!(знак равно вместо стрелочки) напишите уравнен??я реакций ,с помощью которых можно осуществить следующие превращения: Ca= CaO =Ca(OH)2 =CaCl2=Ca3(PO4)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2Ca+O2=2CaO 2. CaO+H2O=Ca(OH)2 3. Ca(OH)2 +2HCl=CaCl2+2H2O 4. 3CaCl2+ 2H3PO4 = Ca3(PO4)2+6HCl
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