Помогите пожалуйста,ОЧЕНЬ срочно!(знак равно вместо стрелочки) напишите уравнен??я реакций ,с помощью которых можно осуществить следующие превращения: Ca= CaO =Ca(OH)2 =CaCl2=Ca3(PO4)2

Химия

Помогите пожалуйста,ОЧЕНЬ срочно!(знак равно вместо стрелочки) напишите уравнен??я реакций ,с помощью которых можно осуществить следующие превращения: Ca= CaO =Ca(OH)2 =CaCl2=Ca3(PO4)2

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