Периметр треугольника равен 13 см. Две его стороны равны между собой, а третья стор??на - 3 см. Найти длину двух равных сторон треугольника.

Математика

Периметр треугольника равен 13 см. Две его стороны равны между собой, а третья стор??на - 3 см. Найти длину двух равных сторон треугольника.

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