Периметр треугольника равен 13 см. Две его стороны равны между собой, а третья стор??на - 3 см. Найти длину двух равных сторон треугольника.
Математика
Периметр треугольника равен 13 см. Две его стороны равны между собой, а третья стор??на - 3 см. Найти длину двух равных сторон треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13-3=10(см)-общая длина двух равных сторон. 10:2=5(см)-длина каждой из одинаковых сторон
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