Помогите подчеркнуть в слово сочетаниях что обочно подчеркивают например прилаг??тельное , существительное , глагол вот слово сочетания : На полях родины , моей родины, скромные сестры, заморских цветов, Корабельщики на корабли...
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Помогите подчеркнуть в слово сочетаниях что обочно подчеркивают например прилаг??тельное , существительное , глагол вот слово сочетания : На полях родины , моей родины, скромные сестры, заморских цветов, Корабельщики на кораблике, на кораблике толпятся, толпятся на острову, чудо видят ,видят наяву ,в точку уменьшился, уменьшился комаром ,комаром оборотился . Помогите как подчеркнуть желатильно отправить фоткай заранее спасибо но лучше всето ки фоткай ) и еще раз спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На полях (наречие) родины (существительное), моей (местоимение) родины( существительное), скромные (прилагательное) сестры( существительное), заморские (прилагательное) цветы (существительное) Корабельщики( существительное) на кораблике( наречие), на кораблике(наречие) толпятся(глагол), толпятся (глагол) на острове( наречие), чудо(существительное) видят (глагол), видят(глагол) наяву(наречие), в
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