Помогите подчеркнуть в слово сочетаниях что обочно подчеркивают например прилаг??тельное , существительное , глагол вот слово сочетания : На полях родины , моей родины, скромные сестры, заморских цветов, Корабельщики на корабли...

Русский язык

Помогите подчеркнуть в слово сочетаниях что обочно подчеркивают например прилаг??тельное , существительное , глагол вот слово сочетания : На полях родины , моей родины, скромные сестры, заморских цветов, Корабельщики на кораблике, на кораблике толпятся, толпятся на острову, чудо видят ,видят наяву ,в точку уменьшился, уменьшился комаром ,комаром оборотился . Помогите как подчеркнуть желатильно отправить фоткай заранее спасибо но лучше всето ки фоткай ) и еще раз спасибо!

Автор: Гость