Тело массой 50 кг движется по горизонтальной поверхности под действием горизонтально направленной силы F 100 H. каково ускорение тела если известно что коэффициент трение между телом и поверхностью p 0.2

Физика

Тело массой 50 кг движется по горизонтальной поверхности под действием горизонтально направленной силы F 100 H. каково ускорение тела если известно что коэффициент трение между телом и поверхностью p 0.2

Автор: Гость