Тело массой 50 кг движется по горизонтальной поверхности под действием горизонтально направленной силы F 100 H. каково ускорение тела если известно что коэффициент трение между телом и поверхностью p 0.2
Физика
Тело массой 50 кг движется по горизонтальной поверхности под действием горизонтально направленной силы F 100 H. каково ускорение тела если известно что коэффициент трение между телом и поверхностью p 0.2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ma=F-μ*m*g a=F/m - μ*g = 100/50 -0,2*10 = 2 - 2 = 0 (тело движется равномерно!)
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