Орудия труда как оно менялось постепенно)
История
Орудия труда как оно менялось постепенно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала были большие орудия труда потом еще меньше
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