Сумма двух чисел равна 70 , найдите комбинацию чисел , которые при умножении дадут наибольшее число"

Алгебра
Сумма двух чисел равна 70 , найдите комбинацию чисел , которые при умножении дадут наибольшее число"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тридцать пять плюс тридцать пять равно семьдесят. умножение этих чисел даёт тысячу двести двадцать пять
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