7 задача 7 класс ну ПОМОГИТЕ ЖЕ ПОЖАЛУЙСТА УМОЛЯЮЮЮЮЮЮ

Математика
7 задача 7 класс ну ПОМОГИТЕ ЖЕ ПОЖАЛУЙСТА УМОЛЯЮЮЮЮЮЮ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27-6=21 - людишек, которые коллекционируют только медали. 35-6=29 - людишек, которые коллекционируют только марки. По условию 6 людишек занимаются и тем и тем. 61-(29+21+6)=5 - человек ничем не занимается
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