В соответствии с приведенной ниже схемой превращений составьте уравнения реакци?? в молекулярной и ионной (там где возможно) S -gt; SO2 -gt; H2SO3 -gt; CaSO3 -gt; ? -gt; ? 9 класс.

Химия

В соответствии с приведенной ниже схемой превращений составьте уравнения реакци?? в молекулярной и ионной (там где возможно) S -gt; SO2 -gt; H2SO3 -gt; CaSO3 -gt; ? -gt; ? 9 класс.

Автор: Гость