В соответствии с приведенной ниже схемой превращений составьте уравнения реакци?? в молекулярной и ионной (там где возможно) S -gt; SO2 -gt; H2SO3 -gt; CaSO3 -gt; ? -gt; ? 9 класс.
Химия
В соответствии с приведенной ниже схемой превращений составьте уравнения реакци?? в молекулярной и ионной (там где возможно) S -gt; SO2 -gt; H2SO3 -gt; CaSO3 -gt; ? -gt; ? 9 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) s+o2=so2(соед) 2)so2+h2o=h2so3(cоед) 3)h2so3+CaCo3= caso3+h2o+co2 2h+so3+ca+co3=ca+so3+h2o( jоксид не расписываем) +сo2 2h+co3=h2o+co2 4)CaSo3+Fe= FeSO3 + Ca(замещения) 5) FeSO3+2KOH=Fe(OH)2+K2SO3 (обмен) fe+so3+2k+2oh=fe(oh)2 ( не раств не расписываем) + 2k+so3 fe+2oh=fe(oh)2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Проверьте пожалуйста перевод текста. Some people have lots of friends, and some have few. But everyone has a person who is special and who deserv...
Русский язык
Математика
Путь от почты до дома бабушки нюры сначала идёт в гору, а потом под гору. Почтальон отправился к дому бабушки, чтобы отнести ей письмо. В гору он ш...
Математика
Алгебра