#279. Вычислите!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!

Математика
#279. Вычислите!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. находим общ знаменатель 55. пишем дополнителый множитель к 1 и получается так: 55*1-13/55=42/55 или превратить в неправильную дробь
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