Самая крокодиловая река в мире а)Нил б)Конго в)Лимпопо г)Миссипи
География
Самая крокодиловая река в мире а)Нил б)Конго в)Лимпопо г)Миссипи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) Лимпопо (или Крокодиловая река)
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