Прямые цд и мп пересекаются в точке к угол цкп равен 90 градусов найди остальные тр?? угла оброзовавщихся при пересечении це и мп

Геометрия
Прямые цд и мп пересекаются в точке к угол цкп равен 90 градусов найди остальные тр?? угла оброзовавщихся при пересечении це и мп
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол МКД=90 градусов,т.к. вертикальный угол  углу ЦКП. Угол МКЦ=90 градусов т.к он смежный с углом МКД. Угол ПКД равен 90 градусов т.к он вертикальный с углом МКЦ
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