Прямые цд и мп пересекаются в точке к угол цкп равен 90 градусов найди остальные тр?? угла оброзовавщихся при пересечении це и мп

Геометрия

Прямые цд и мп пересекаются в точке к угол цкп равен 90 градусов найди остальные тр?? угла оброзовавщихся при пересечении це и мп

Автор: Гость