Путь от почты до дома бабушки нюры сначала идёт в гору, а потом под гору. Почтальон отправился к дому бабушки, чтобы отнести ей письмо. В гору он шёл со скоростью 3 км/ч, а под гору 6 км/ч. Найдите, на каком расстоянии от почты...
Математика
Путь от почты до дома бабушки нюры сначала идёт в гору, а потом под гору. Почтальон отправился к дому бабушки, чтобы отнести ей письмо. В гору он шёл со скоростью 3 км/ч, а под гору 6 км/ч. Найдите, на каком расстоянии от почты живёт бабушка Нюра, если почтальон на путь туда затратил 1 ч 40 мин, а на обратную дорогу - 2 ч 20 мин. Ответ дайте в км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ч40мин=1 40/60= 1 2/3ч 3*1 .2/3=3*5/3=5 км путь в гору 2ч 20мин=2 20/60=2 1/3ч 6*2 1/3=6*7/3=14км путь под гору 5+14=19 км весь путь
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