Путь от почты до дома бабушки нюры сначала идёт в гору, а потом под гору. Почтальон отправился к дому бабушки, чтобы отнести ей письмо. В гору он шёл со скоростью 3 км/ч, а под гору 6 км/ч. Найдите, на каком расстоянии от почты...

Математика

Путь от почты до дома бабушки нюры сначала идёт в гору, а потом под гору. Почтальон отправился к дому бабушки, чтобы отнести ей письмо. В гору он шёл со скоростью 3 км/ч, а под гору 6 км/ч. Найдите, на каком расстоянии от почты живёт бабушка Нюра, если почтальон на путь туда затратил 1 ч 40 мин, а на обратную дорогу - 2 ч 20 мин. Ответ дайте в км.

Автор: Гость