Сравните числа:Решите пожалуйста
Математика
Сравните числа:Решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) переводим корень 3 степени из 9 в корень 6 степени из 81 соответственно 80<81 2)корень 13 степени из 2 в 6 степени и корень 7 степени из 2 в 2 степени. корень 14 степени из 2 в 4 степени < чем корень 13 степени из 2 в 6 степени очевидно(корень 7 степени из 2 в 2 степени=корень 14 степени из 2 в 4 степени) 3)5 в степени -5/12=5 в степени -5/12
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