Сравните числа:Решите пожалуйста

Гость: Гость:

1) переводим корень 3 степени из 9 в корень 6 степени из 81 соответственно 80<81 2)корень 13 степени из 2 в 6 степени и корень 7 степени из 2 в 2 степени. корень 14 степени из 2 в 4 степени < чем корень 13 степени из 2 в 6 степени очевидно(корень 7 степени из 2 в 2 степени=корень 14 степени из 2 в 4 степени) 3)5 в степени -5/12=5 в степени -5/12