Осенью помидоры в городе N продавались по 60 р. за килограмм. Зимой их цена увеличил??сь на 50-100%. Сколько стали стоить помидоры зимой? (Укажите диапазон их цены.) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!

Математика

Осенью помидоры в городе N продавались по 60 р. за килограмм. Зимой их цена увеличил??сь на 50-100%. Сколько стали стоить помидоры зимой? (Укажите диапазон их цены.) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!

Автор: Гость