Осенью помидоры в городе N продавались по 60 р. за килограмм. Зимой их цена увеличил??сь на 50-100%. Сколько стали стоить помидоры зимой? (Укажите диапазон их цены.) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!

Математика
Осенью помидоры в городе N продавались по 60 р. за килограмм. Зимой их цена увеличил??сь на 50-100%. Сколько стали стоить помидоры зимой? (Укажите диапазон их цены.) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60:2=30р - 50% 60+60=120 - 100% 60+30=90 руб 60+120=180 руб ответ : 90-180 рублей
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