Осенью помидоры в городе N продавались по 60 р. за килограмм. Зимой их цена увеличил??сь на 50-100%. Сколько стали стоить помидоры зимой? (Укажите диапазон их цены.) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!
Математика
Осенью помидоры в городе N продавались по 60 р. за килограмм. Зимой их цена увеличил??сь на 50-100%. Сколько стали стоить помидоры зимой? (Укажите диапазон их цены.) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60:2=30р - 50% 60+60=120 - 100% 60+30=90 руб 60+120=180 руб ответ : 90-180 рублей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите написать сочинение на тему приключенческая история из своей жизнь желатель сто слов , можно больше на 10 слов но не меньше!!!
Математика
Другие предметы