Осенью учащиеся трёх классов работали в теплицах:5 класс-28 ч. 6- класс-42 ч. 7 класс- 56 ??.тепличное хозяйство оплатило их работу в размере 4500 р.как разделить эту сумму между тремя классами.

Алгебра
Осенью учащиеся трёх классов работали в теплицах:5 класс-28 ч. 6- класс-42 ч. 7 класс- 56 ??.тепличное хозяйство оплатило их работу в размере 4500 р.как разделить эту сумму между тремя классами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дам только подсказку! Часы это части . Сложи все часы. Деньги подели на все часы и ты узнаешь сколько за 1 час дают руб. Потом часы класса умножай на это число и все!
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