Ошибки Петра 1????????

Гость: Гость:

Его главная ошибка - подписание в 1722 году указа о новом порядке наследования престола - преемника выбирает царствующий монарх. Это впоследствии станет главной причиной многих дворцовых переворотов (ввиду значительного расширения круга возможных претендентов на престол).