Ошибки Петра 1????????

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Ошибки Петра 1????????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его главная ошибка - подписание в 1722 году указа о новом порядке наследования престола - преемника выбирает царствующий монарх. Это впоследствии станет главной причиной многих дворцовых переворотов (ввиду значительного расширения круга возможных претендентов на престол). 
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