Основания равнобедренной трапеции равны 3и 17,боковая сторона равна 25.Найдите диагонали трапеции

Алгебра
Основания равнобедренной трапеции равны 3и 17,боковая сторона равна 25.Найдите диагонали трапеции
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проведём из вершин меньшей стороны высоты, к больешй стороне.  получим на стороне 3 отрезка : по 7,3,7 см.  По теореме Пифагора, эти высоты равны :  25^2-7^2=sqrt576=24 диагонали между собой равны и они равны: опять же по теореме того же Пифагора:  sqrt(10^2+24^2)=sqrt676=26 Ответ : 26 см ------------------ sqrt - знак радикала (квадратный корень) ^-степень
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