Основания равнобедренной трапеции равны 3и 17,боковая сторона равна 25.Найдите диагонали трапеции

Гость: Гость:

Проведём из вершин меньшей стороны высоты, к больешй стороне. получим на стороне 3 отрезка : по 7,3,7 см. По теореме Пифагора, эти высоты равны : 25^2-7^2=sqrt576=24 диагонали между собой равны и они равны: опять же по теореме того же Пифагора: sqrt(10^2+24^2)=sqrt676=26 Ответ : 26 см ------------------ sqrt - знак радикала (квадратный корень) ^-степень