Указательный палец любой руки туго перетяни тоненьким жгутиком в течение 1 минуты что ты наблюдаешь? что очущаещь

Биология
Указательный палец любой руки туго перетяни тоненьким жгутиком в течение 1 минуты что ты наблюдаешь? что очущаещь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Легкое покалывание и покраснение пальца
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