Указательный палец любой руки туго перетяни тоненьким жгутиком в течение 1 минуты что ты наблюдаешь? что очущаещь

Биология

Указательный палец любой руки туго перетяни тоненьким жгутиком в течение 1 минуты что ты наблюдаешь? что очущаещь

Автор: Гость