Ребят помогите пожлуста умляю 640·500=

Математика
Ребят помогите пожлуста умляю 640·500=
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Ответ(ы):
Гость:
640х500=320000 Пожалуйста
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