(√46+1)² помогите решить

Алгебра
(√46+1)² помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
= 46+1= 47 корень в квадрате убирается
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