Турист прошёл за первый день 18 км что состовляет 6/5 пути который он должен пройти во второй день сколько км должен пройти турист за эти два дня
Математика
Турист прошёл за первый день 18 км что состовляет 6/5 пути который он должен пройти во второй день сколько км должен пройти турист за эти два дня
Ответ(ы):
Гость:
.1. первый день прошел 18 км =6/5 2. во 2-ой день он проходит 5/5 т.е.15 км 3. за 2 дня 18+15=33 км
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