Турист прошёл за первый день 18 км что состовляет 6/5 пути который он должен пройти во второй день сколько км должен пройти турист за эти два дня

Математика

Турист прошёл за первый день 18 км что состовляет 6/5 пути который он должен пройти во второй день сколько км должен пройти турист за эти два дня

Автор: Гость