Нужен срочно конспект на тему, Температура и соленость вод Мирового океана

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Температура вод Мирового океана определяется в значительной мере климатическими процессами, происходящими над его поверхностью Так, солнечная радиация расходуется на испарение, нагрев верхнего слоя во оды до глубины примерно 300 м и нагрева воздуха Средняя температура поверхностных вод океана составляет более 17 ° С В Северном полушарии она на С ° С выше, чем в Южной В приэкваториальных широт ах температура в течение года составляет 27 28 ° С В западных частях океанов в тропических поясах 20 25 ° С, а в восточных - 15 20 ° С Однако именно здесь зафиксированы самые высокие температуры (в Персидском заливе - 35 ° С, в Красном море - 32 ° С) Для умеренных широт характерна сезонная смена температур воды, а среднегодовая снижается постепенно в направлениях к полюсам от 10 до 0 ° С В приполярных широтах температура вод океана в течение года изменяется от 0 до -2 ° С при температуре около температур близко -2. Важным свойством океанской воды является соленость, ее определяют количеством солей в граммах, растворенных в 1 кг (литр) морской воды, или в промилле, т.е. в тысячных долях (% о) Средняя соленость океанской воды - 35 г / л, или 35%о.