Помогите О чём свидетельствуют укрепления ахейский городов

История
Помогите О чём свидетельствуют укрепления ахейский городов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Об укреплении городов можно судить по их изображениям на фресках.Мощные стены и высокие башни возведены из строго горизонтальных... Материальная культура ахейских сел в данный период свидетельствует об экономном ведении хозяйства
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