Левша в гостях у англичан 5-6 предложений очень срочно
Литература
Левша в гостях у англичан 5-6 предложений очень срочно
Ответ(ы):
Гость:
Левша сделал для блохи подкову. И его отправили в Англию. Там ему предлагали все: и деньги, жену,жилье.Но он отказался он думал о своей родине. У Англичан он все осматривал очень хорошо.Он трогал каждый пистолет и пытался разобраться с чем они чистят эти пистолеты. Потом о вернулся обратно в Россию.Тут как бы его все забыли. Вскоре он попал в больницу. Его таскал по больницам , но не принимали потому что, у него нет документов. Даже когда он умирал он сказал чтоб пушки не чистили.Но это он не смог передать лично
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