Составьте задачу по уравнению 2(25+b)+15=135

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У Вовы было День рождения.Ему родители подарили 3 коробки конфет.В одной коробке лежало 25 шоколадных конфет и сосательные,а друзья подарили мальчику 15 мармеладок.Всего Вова насчитал 135 сладостей.Сколько сосательных конфет лежало в одной коробке?