Стихи про спорт на казаском
Қазақ тiлi
Стихи про спорт на казаском
Ответ(ы):
Гость:
Спорт – көркі өмірдің, Спорт- досың, серігің. Жаттықсаң шымыр боларсың,Шынығып, өсіп, толарсың Такой подойдет?
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